شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: إمام عاشور جاهز بنسبة 100% ورقص محمد صلاح يعكس الراحة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطنى، أنه كان على ثقة من الحضور الجماهيرى الكبير في مواجهة بوركينا فاسو، مشيرًا إلى أن الجمهور يريد أن يدعم اللاعبين والجهاز الفني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.

وأضاف إبراهيم حسن في تصريحات لبرنامج "الهدف" مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد، على شاشة "أون تايم سبورت 2"، أن الجهاز الفني يسعى دائمًا لتحقيق الفوز وتقديم أداء مميز وإسعاد الجماهير.

وتابع مدير المنتخب أن اللاعبين سيخوضون تدريبا خفيفا غدًا ثم التوجه لفندق الإقامة، ثم التوجه إلى المطار للسفر إلى غينيا بيساو على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة المنتخب الغينى المقرر له الاثنين المقبل، فى إطار الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وأوضح إبراهيم حسن أن قرار تأجيل السفر إلى غينيا بيساو جاء بالتشاور مع اللاعبين، خاصة أن الجهاز الفني وضع برنامجا محكما لعبور المباراة.

وأكد إبراهيم حسن أن إمام عاشور لاعب وسط الفريق جاهز بنسبة 100% لمواجهة غينيا بيساو، موضحًا أن اللاعب لم يكن غاضبًا أثناء استبداله في مواجهة بوركينا فاسو، قائلاً: "عقدت جلسة معه وأكد سلامة نيته أثناء خروجه، وأن تركيزه كان في الإصابة فقط".

وقال مدير المنتخب: "أحمد زيزو لاعب مؤثر وقدم دوره وتحرك في العديد من الأماكن داخل الملعب، ولا أي سببا لتعرضه للنقد، وتريزيجيه لاعب مقاتل وله دور مؤثر مع المنتخب".

وأوضح إبراهيم حسن أنه لا توجد أزمة في عودة محمد الشناوى للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة، وأصبح المنتخب يمتلك حراسا على أعلى مستوى، وكورتوا عاد للمشاركة مع ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة وهو نفس موقف الشناوى.

وعن لقطة رقص محمد صلاح نجم الفراعنة مع الجمهور عقب نهاية مواجهة بوركينا فاسو قال إنه يعكس مدى الراحة النفسية التى يشعر بيها اللاعب فى معسكر المنتخب، مؤكدًا أن جميع اللاعبين على قدر كبير من المسئولية ويسعون لتقديم أفضل ما لديهم.