اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية، اليوم، الموافق 7/ 6/ 2024 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرز 7 منها.. موقف إمام عاشور من مباراة غينيا بيساو وتفاصيل سفر بعثة المنتخب، والإصابة تحرم الزمالك من جهود 5 لاعبين أمام سيراميكا، وقرار هام من محمود متولى بشأن عروض الرحيل عن الأهلى.

 

منتخب مصر يطير إلى غينيا بيساو فى الرابعة عصر غد

تطير بعثة منتخب مصر إلى غينيا بيساو فى الرابعة عصر غد السبت، على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة المنتخب الغينى المقرر له الاثنين المقبل في إطار الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

منتخب مصر يطير إلى غينيا بيساو فى الرابعة عصر غد

 

موقف إمام عاشور من مباراة غينيا بيساو وتفاصيل سفر بعثة المنتخب

يستعد المنتخب الوطنى لمواجهة نظيره غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وذلك بعد الفوز على بوركينا فاسو بالأمس الإثنين بهدفين مقابل هدف سجلهما النجم محمود حسن تريزيجيه.

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منتخب مصر يتدرب اليوم بالقاهرة استعدادا لمواجهة غينيا بتصفيات المونديال

يتدرب المنتخب الأول اليوم الجمعة في القاهرة قبل السفر إلى غينيا بيساو غدا السبت، استعدادا لمواجهة منتخبها الاثنين المقبل في إطار الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

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المنتخب الأولمبى يفوز على كوت ديفوار بهدف نظيف وديا استعدادا للأولمبياد

حقق المنتخب المصرى الأولمبى الفوزعلى نظيره كوت ديفوار بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد القاهرة الدولى، ضمن الاستعدادات للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

المنتخب الأولمبى يفوز على كوت ديفوار بهدف نظيف وديا استعدادا للأولمبياد

 

الأهلى: إصابة وسام أبو على مع منتخب فلسطين التواء الكاحل وكدمة فى مشط القدم

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الاهلي  إن التشخيص المبدئي لإصابة وسام أبو علي لاعب الفريق والذي تم بمعرفة الجهاز الطبي لمنتخب فلسطين كشف عن إصابته بالتواء في الكاحل وكدمة في مشط القدم، ويجري اللاعب المزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على حالته، وتحديد فترة غيابه والبرنامج التأهيلي الخاص به.

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الزمالك يتعادل مع البنك الأهلى 3 - 3 وديًا

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع البنك الأهلي بثلاثية لكل فريق في المباراة الودية التي أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

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الإصابة تحرم الزمالك من جهود 5 لاعبين أمام سيراميكا

يفتقد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز خدمات 5 لاعبين في مباراة سيراميكا المقبلة المقررة  يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الممتاز،بسبب معاناتهم من الإصابة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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