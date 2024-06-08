شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 7 - 6 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم، الموافق 7/ 6/ 2024 العديد من الأخبار الرياضية الهامة، جاء أبرزها.. موقف إمام عاشور من مباراة غينيا بيساو وتفاصيل سفر بعثة المنتخب، والإصابة تحرم الزمالك من جهود 5 لاعبين أمام سيراميكا، وقرار هام من محمود متولى بشأن عروض الرحيل عن الأهلى.

منتخب مصر يطير إلى غينيا بيساو فى الرابعة عصر غد

تطير بعثة منتخب مصر إلى غينيا بيساو فى الرابعة عصر غد السبت، على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة المنتخب الغينى المقرر له الاثنين المقبل في إطار الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

موقف إمام عاشور من مباراة غينيا بيساو وتفاصيل سفر بعثة المنتخب

يستعد المنتخب الوطنى لمواجهة نظيره غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وذلك بعد الفوز على بوركينا فاسو بالأمس الإثنين بهدفين مقابل هدف سجلهما النجم محمود حسن تريزيجيه.

منتخب مصر يتدرب اليوم بالقاهرة استعدادا لمواجهة غينيا بتصفيات المونديال

يتدرب المنتخب الأول اليوم الجمعة في القاهرة قبل السفر إلى غينيا بيساو غدا السبت، استعدادا لمواجهة منتخبها الاثنين المقبل في إطار الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

المنتخب الأولمبى يفوز على كوت ديفوار بهدف نظيف وديا استعدادا للأولمبياد

حقق المنتخب المصرى الأولمبى الفوزعلى نظيره كوت ديفوار بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد القاهرة الدولى، ضمن الاستعدادات للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

مران الأهلى..فقرة بدنية.. 15 دقيقة في الجيم وتقسيمة بالكرة

استأنف فريق الاهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، بعد الراحة التي حصل عليها أمس، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي يؤديه لاعبو الأهلي خلال فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.

الأهلى: إصابة وسام أبو على مع منتخب فلسطين التواء الكاحل وكدمة فى مشط القدم

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الاهلي إن التشخيص المبدئي لإصابة وسام أبو علي لاعب الفريق والذي تم بمعرفة الجهاز الطبي لمنتخب فلسطين كشف عن إصابته بالتواء في الكاحل وكدمة في مشط القدم، ويجري اللاعب المزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على حالته، وتحديد فترة غيابه والبرنامج التأهيلي الخاص به.

مران الأهلى..فقرة بدنية.. 15 دقيقة في الجيم وتقسيمة بالكرة

استأنف فريق الاهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، بعد الراحة التي حصل عليها أمس، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي يؤديه لاعبو الأهلي خلال فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.

الزمالك يتعادل مع البنك الأهلى 3 - 3 وديًا

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع البنك الأهلي بثلاثية لكل فريق في المباراة الودية التي أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

الإصابة تحرم الزمالك من جهود 5 لاعبين أمام سيراميكا

يفتقد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز خدمات 5 لاعبين في مباراة سيراميكا المقبلة المقررة يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز،بسبب معاناتهم من الإصابة.

الترسانة يكتسح سبورتنج بثلاثية نظيفة فى دورة ترقى الدورى الممتاز

حقق فريق الترسانة فوزا مهما على فريق سبورتنج بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب الترسانة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز.

حرس الحدود يفوز على منتخب السويس بهدف نظيف فى ترقى الممتاز

نجح فريق حرس الحدود فى تحقيق فوز صعب على منتخب السويس بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز فى الموسم المقبل برفقة بتروجت وغزل المحلة.