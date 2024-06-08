بطولة إنكلترا: المهاجم فاردي يمدد عقده مع ليستر سيتي لعام إضافي

الرياص - اسماء السيد - لندن: مدّد المهاجم المخضرم جيمي فاردي الجمعة عقده مع ليستر سيتي لعام واحد إضافي، وفقاً لما أعلن النادي العائد إلى الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجّل فاردي البالغ 37 عاماً والذي انضم في عام 2012 إلى فريق "الثعالب"، 20 هدفاً في 37 مباراة الموسم المنصرم 2023 2024 وقاده لاحراز لقب دوري الدرجة الثانية (تشامبيونيب) والعودة إلى الدرجة الممتازة.

ودوّن فاردي الفائز بلقب الدوري (موسم 2015 16) والكأس (2021) خلال فترة وجوده في ملعب كينغ باور، اسمه في سجل الأرقام القياسية للنادي حيث يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 190 هدفاً في 464 مباراة بقميص النادي.

قال المهاجم الدولي السابق "للوصول إلى الأرقام التي حققتها (الموسم الماضي)، أنا سعيد، لكن لا يزال هناك المزيد في المستقبل".

وتابع "أنا أعتني بنفسي. لقد قلت دائماً أن العمر مجرد رقم. أشعر بأن ساقَي بخير، ولهذا السبب أستمر في المضي قدماً حتى تقول ساقاي: +هذا كل شيء، انتهت اللعبة+. سيأتي يوم عندما يحصل ذلك، ولكن ليس الآن".