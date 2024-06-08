مدرب حرس الحدود: حسابات التأهل للدوري الممتاز مازلت صعبة.. وهذه رسالتي للاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد مكي، المدير الفني لفريق حرس الحدود صعوبة حسابات التأهل من دورة الترقي للدوري الممتاز، مُشيرًا إلى أنه سيبدأ الاستعداد لمواجهة منتخب السويس اعتبارًا من الأحد القادم.

وقال محمد مكي في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أبارك لبتروجت وغزل المحلة التأهل للدوري المصري، ونتمنى أن نتأهل معهم من دورة الترقي".

وأضاف: "لعبنا 28 مباراة هذا الموسم، ويتبقى لنا 3 مباريات، الموضوع صعب، ونتمنى أن نكلل مجهودنا وننهي هذا الماراثون بالتأهل للدوري الممتاز".

وتابع: "الضغوطات على فريق حرس الحدود أكثر، الجميع يعتقد أن لدينا محترفين فنحن الأفضل، ولكن لدينا فرق في المجموعة لديها جماهيرية كبيرة، والأمور ليست سهلة على أرض الواقع".

وأكمل: "المباريات صعبة على الجميع، ولم ننجح في تدعيم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وأشكر اللاعبين على مجهودهم والتزامهم معنا منذ بداية الموسم.. وأقول لهم إنه لم يحدث أي شيء حتى الآن، الأمور مازالت في الملعب، وعلينا مواصلة مجهودنا".

وأتم محمد مكي تصريحاته قائلًا: "لم نقترب بعد، سنقترب عندما يتأكد تأهلنا بشكل رسمي، سنحصل على راحة غدًا، ونبدأ بعدها في الاستعداد لمواجهة منتخب السويس".