فوفانا يمنح كوت ديفوار الفوز أمام الجابون بتصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب كوت ديفوار الأول لكرة القدم الفوز على نظيره الجابوني بهدف نظيف، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.



جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب سيكو فوفانا في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول من اللقاء.

واستطاع منتخب كوت ديفوار السير إيجابيًا تحت قيادة الدرب إيميرس فاي المدير الفني، والذي تم تعيينه خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية، حيث حقق لقب البطولة.

وتُغرد كوت ديفوار في صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب الجابون عند النقطة السادسة في المركز الثاني.

فيما بحل منتخب كينيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وخلفه بوروندي بنفس عدد النقاط.