أبو مسلم: ناديان فرنسييان يتابعان مصطفى محمد.. وموناكو يناسب عبد المنعم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي وستراسبورج الفرنسي السابق أن هناك ناديين فرنسيين يتابعان مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر ونانت الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أحمد أبو مسلم في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مستوى مصطفى محمد لم يعجبني في مباراة بوركينا فاسو، أتابع الدوري الفرنسي، لأنني لعبت فيه 5 مواسم متتالية، وهذا اللاعب لديه نضوج بشكل كبير".

وأضاف: "ما أعرفه عن مصطفى محمد أن لديه عرضًا من أحد الأندية الكبيرة في الدوري الفرنسي، مارسيليا ولانس، هذا ما سمعت عنه، أما محمد عبد المنعم فهناك اهتمام من نادي موناكو".

وتابع: "نادي موناكو سيفيد محمد عبد المنعم، لأنه فريق كبير، وسيشارك في دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، وهو لاعب صغير في السن".

وأكمل: "النادي الأهلي لا يقف في طريق أحد ويعرف مصلحة اللاعب، وإذا كان هناك عرضًا مناسبًا لمحمد عبد المنعم سيوافق عليه بالتأكيد".

وأتم أحمد أبو مسلم تصريحاته قائلًا: "محمد عبد المنعم لاعب جيد وسيكون مناسبًا للدوري الفرنسي، ولكن عليه تغيير أسلوب لعبه، فالفرق في الدوري الفرنسي سريعة وقوية بدنيًا".