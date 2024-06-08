إنبي يحصد 4 ميداليات متنوعة في بطولة الجمهورية للجمباز

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل نادي إنبى تحقيقه للإنجازات في بطولة الجمهورية للجمباز الفني اَنسات والتي أقيمت بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر.
ونجحت بطلات النادي البترولي تحت 7 سنوات جمباز فني اَنسات في حصد
4 ميداليات متنوعة.
جاء تمثيل النادي البترولي، من خلال:
كارلا سامح
سيليا عمرو
ماسة وليد
لوسين طارق
ويشرف على قطاع الجمباز بنادى إنبى المهندس محمد السيد عضو مجلس الإدارة ، فيما يقود قطاع الجمباز جهاز فنى مكون من :-
ك/ هشام صبحى المدير الفنى والقائم بأعمال رئيس الجهاز
ك/ عمر الشاذلي مدرب فريق ايروبك .
ك / سارة السيد مدربة باليهات ايروبك .
ك / احمد ابراهيم مدرب ايروبك .
ك/ احمد زكريا مدرب فريق فني .
ك/ بسمة عادل مدربة باليهات فني .
ك / عمرو توني مدرب فريق .
ك / عبد الرحمن صالح مدرب .
ك/ خالد اسماعيل إدارياً .