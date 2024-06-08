إنبي يحصد 4 ميداليات متنوعة في بطولة الجمهورية للجمباز

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل نادي إنبى تحقيقه للإنجازات في بطولة الجمهورية للجمباز الفني اَنسات والتي أقيمت بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر.



ونجحت بطلات النادي البترولي تحت 7 سنوات جمباز فني اَنسات في حصد

4 ميداليات متنوعة.

جاء تمثيل النادي البترولي، من خلال:

كارلا سامح

سيليا عمرو

ماسة وليد

لوسين طارق

ويشرف على قطاع الجمباز بنادى إنبى المهندس محمد السيد عضو مجلس الإدارة ، فيما يقود قطاع الجمباز جهاز فنى مكون من :-

ك/ هشام صبحى المدير الفنى والقائم بأعمال رئيس الجهاز

ك/ عمر الشاذلي مدرب فريق ايروبك .

ك / سارة السيد مدربة باليهات ايروبك .

ك / احمد ابراهيم مدرب ايروبك .

ك/ احمد زكريا مدرب فريق فني .

ك/ بسمة عادل مدربة باليهات فني .

ك / عمرو توني مدرب فريق .

ك / عبد الرحمن صالح مدرب .

ك/ خالد اسماعيل إدارياً .