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إنبي يحصد 4 ميداليات متنوعة في بطولة الجمهورية للجمباز

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ياسر رشاد - القاهرة - يواصل نادي إنبى تحقيقه للإنجازات في بطولة الجمهورية للجمباز الفني اَنسات والتي أقيمت بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر.


ونجحت بطلات النادي البترولي تحت 7  سنوات جمباز فني اَنسات في حصد 
4 ميداليات متنوعة.
جاء تمثيل النادي البترولي، من خلال:  

 كارلا سامح       
 سيليا عمرو            

ماسة وليد              
لوسين طارق       

ويشرف على قطاع الجمباز بنادى إنبى المهندس محمد السيد عضو مجلس الإدارة ، فيما يقود قطاع الجمباز جهاز فنى مكون من :-

ك/ هشام صبحى المدير الفنى والقائم بأعمال رئيس الجهاز
ك/ عمر الشاذلي   مدرب فريق ايروبك .
ك / سارة السيد مدربة باليهات ايروبك .
ك / احمد ابراهيم مدرب ايروبك .
ك/ احمد زكريا  مدرب فريق فني  . 
ك/  بسمة عادل  مدربة باليهات  فني .
ك / عمرو توني مدرب فريق .
ك / عبد الرحمن صالح مدرب .
ك/ خالد اسماعيل إدارياً .

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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