مران الأهلي.. تدريبات بدنية قوية استعدادًا للدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، بعد الراحة التي حصل عليها أمس، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي يؤديه لاعبو الأهلي خلال فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.

وركز الجهاز الفني على الجزء البدني في مران اليوم، حيث خاض اللاعبون تدريبات في الجيم لمدة ١٥ دقيقة، ثم واصل الفريق برنامجه التدريبي على ملعب التتش والذي اشتمل على تقسيمة الكرة.

وأدى حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويستعد الأهلي لاستكمال مشواره المحلي بخوض منافسات الدوري المصري، والتي تبدأ بمواجهة فاركو يوم 14 يونيو الجاري.

يحتل الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري، ولديه في رصيده 33 نقطة بعدما فاز بـ10 لقاءات والتعادل في 3 مواجهات وتلقى هزيمتين.