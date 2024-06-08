الاتحاد السكندري يفوز على الأهلي فى دوري سوبر السلة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الاتحاد السكندري فوزًا صعبًا على نظيره الأهلي بنتيجة71/69، في المواجهة التي جمعت الثنائي ضمن منافسات دوري السوبر لكرة السلة.



وكانت مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري، قد أقيمت منذ فترة قصيرة من مساء اليوم، والتي شهدتها صالة ستاد القاهرة في أولى لقاءات مباريات النهائي لدوري السوبر.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي حامل اللقب، مباراة أخرى أمام الاتحاد السكندري في نهائي الدوري الذي يقام بنظام خمس مباريات “best of 5”.

الجدير بالذكر أن المارد الأحمر يعاني من نتائج سلبية خلال الفترة الحالية، بعد ودع نهائيات بطولة إفريقيا للأندية، مما يدفعهم إلى الحفاظ على لقب دوري السوبر ومصالحة الجمهور الأحمر.

الجدير بالذكر أن الأهلي نجح في الصعود لنهائي دوري السوبر بعدما تجاوز عقبة الزمالك في نصف النهائي، بينما وصل الاتحاد للنهائي بالتغلب على سبورتنج.