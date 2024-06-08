الاتحاد السكندري يفوز على الاهلي في افتتاح نهائي دوري السوبر لكرة السلة

نجح الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز على نظيره الاهلي، بنتيجة 71-69 في المباراة الافتتاحية لسلسلة نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

ولعب النادي الاهلي أمام نظيره الاتحاد السكندري في نهائي الدوري المصري للمحترفين لكرة السلة في سلسلة تمتد لـ5 مباريات.

واستمر الاهلي في التقدم أمام الاتحاد السكندري حتى الربع الثالث بنتيجة 52-50، إلا أنه في الربع الأخير انتزع زعيم الثغر التقدم بنتيجة 53-52، ووسع الفريق السكندري الفارق إلى 62-54.

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وتمكن الاهلي من التعادل بنتيجة 64-64، وتبادل الفريقان المقاعد وتكررت التعادلات حتى وصلت النتيجة إلى 69-69.

وتمكن الاتحاد السكندري من التقدم في الثواني الأخيرة، بنتيجة 71-69، ليطالب الاهلي بمخالفة في آخر لحظة ليعود الحكم لمراجعة تقنية الفيديو، لينتهي اللقاء بفوز زعيم الثغر.

جدير بالذكر أن الفريق الفائز بـ3 مباريات من سلسلة نهائي دوري السوبر لكرة السلة، يفوز باللقب رسميًا.

وكان الاهلي قد حصد لقب الموسم الماضي، بينما حقق الاتحاد السكندري الموسم الحالي بلقب كأس مصر.

وصعد الاهلي إلى نهائي دوري السوبر بعد تخطي الزمالك في نصف النهائي، بينما وصل الاتحاد للنهائي بالتغلب على سبورتنج.