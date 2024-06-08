الهلال السعودي يحدد شرطه لبيع ديلجادو في الصيف

حدد نادي الهلال السعودي، شروطه من أجل بيع محترف فريقه الأول لكرة القدم، ميشيل ديلجادو، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت شبكة “bolavip” الرياضية، أن نادي الهلال السعودي منفتح على بيع ميشيل ديلجادو إلى فلامينجو البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ولكن مقابل 8 ملايين يورو.

وأشارت إلى أن محترف الهلال سوف يغادر صفوف الزعيم بنسبة كبيرة هذا الصيف، رغم تقديمه مستوى مميز، وكان من أبرز عناصر الفريق.

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وكان ميشيل ديلجادو قد انتقل إلى صفوف الهلال السعودي في انتقالات يناير عام 2022، قادمًا من فلامينجو البرازيلي.

وشارك ديلجادو في الموسم المنصرم في 33 مباراة في بطولة دوري روشن السعودي، وسجل 5 أهداف وصنع 8 أهداف آخرين.

جدير بالذكر أن اسم اللاعب البرازيلي ميشيل ديلجادو ارتبط أيضًا بنادي كروزيرو، في انتقالات الصيف القادم.