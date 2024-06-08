منتخب مصر يرد على إساءة إمام عاشور لـ طارق سليمان

علق إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، على لحظة خروج إمام عاشور، لاعب وسط الاهلي والفراعنة، من مواجهة بوركينا فاسو.

وقال إبراهيم حسن، في تصريحات تليفزيونية:” حدثت مبالغات في لقطة إمام عاشور وطارق سليمان، أي شخص لعب كرة القدم سيعلن أنه لم يكن هناك قصد فيما فعله اللاعب”.

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وتابع:” جلست مع إمام وقال لي بأنه لم يقصد نهائيًا الإساءة إلى طارق سليمان، واللاعب يشعر أنه بخير وجاهزًا للمشاركة في المباراة المقبلة”.

كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن موقف إمام عاشور، النهائي من المشاركة مع منتخب مصر، أمام غينيا بيساو.

وقال الدرندلي، في تصريحات تليفزيونية، أن إمام عاشور جاهزًا للمشاركة مع الفراعنة أمام غينيا بيساو في المباراة القادمة.

وخضع إمام عاشور، لفحوصات طبية الجمعة، من أجل الاطمئنان عليه بعد تعرضه للإصابة أمام بوركينا فاسو.

تعرض لاعب خط وسط منتخب مصر، إمام عاشور، للإصابة خلال مواجهة بوركينا فاسو، أول أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.