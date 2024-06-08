الزمالك يواجه أزمة في تجديد عقد أوباما

فشل مسئولو نادي الزمالك، في التوصل لاتفاق مع يوسف إبراهيم أوباما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حتى الآن.

وفتح مسئولو الأبيض، خطوط اتصال مع أوباما، خلال الفترة المقبلة، من أجل تجديد تعاقده مع النادي خلال الفترة المقبلة.

ويقود الثنائي أحمد سليمان، وحسين السيد، عضوي مجلس الإدارة المفاوضات مع أوباما الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وطلب أوباما، من الزمالك الحصول على راتب 15 مليون جنيه سنويًا، لتجديد التعاقد بينما توقف عرض القلعة البيضاء عند 10 ملايين جنيه.

ورفض مسئولو الزمالك، رفع العرض المالي حيث عرضوا فقط 10 ملايين سنويًأ بالإضافة إلى بعض البنود الإضافية.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، طلب الإبقاء على أوباما ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل، وطالب بتجديد تعاقده.

يذكر أن الزمالك، توج مؤخرا ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، للمرة الثانية في التاريخ بعد الفوز على حساب نهضة بركان المغربي، بهدف مقابل لاشئ في لقاء الإياب والخسارة ذهابًا بهدفين مقابل هدف.