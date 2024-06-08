ترتيب مجموعة منتخب المغرب بعد الفوز على زامبيا

حقق منتخب المغرب الفوز على نظيره منتخب زامبيا في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وفاز المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف على نظيره منتخب زامبيا في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

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وافتتح حكيم زياش أهداف المباراة في الدقيقة الساسة لصالح أسود أطلس من ركلة جزاء بينما جاء الهدف الثاني عن طريق إليس بن صغير في الدقيقة 67.

وقلص منتخب الرصاصات النحاسية النتيجة في الدقيقة 80 من عمر المباراة عن طريق إدوارد شيلوفيا.

ومن المقرر أن يواجه منتخب المغرب نظيره منتخب المغرب، في الجولة الرابعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم الثلاثاء المقبل 11 يونيو الجاري في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتصدر منتخب المغرب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوز حيث لعب مباراتين فقط وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1- منتخب المغرب 6 نقاط

2- منتخب زامبيا 3 نقاط

3- منتخب النيجر 3 نقاط

4- منتخب تنزانيا 3 نقاط

5- منتخب الكونغو بدون نقاط

كان منتخب اريتريا قد انسحب من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 حيث كان يتواجد في نفس المجموعة