اخبار الرياضه

كيف علق زيدان على انتقال مبابي إلى ريال مدريد؟

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أبدى مدرب الأسبق، زين الدين زيدان، رأيه في صفقة انتقال المهاجم الفرنسي كيليان مبابي إلى النادي الملكي.

وقال زيدان في جزء من فيلم وثائقي عرضته شبكة "telefoot" الفرنسية: "كيليان مبابي سيصنع التاريخ هنا في ريال مدريد، وأنا واثق أنه سيتخطى الجميع وسيفاجئنا خلال الفترة المقبلة".

وقامت شبكة "telefoot" بإنتاج فيلم وثائقي عن كيليان مبابي بداية من رغبة ريال مدريد في ضمه إلى أن نجح النادي في ذلك، بتواجد عدد من الأساطير الفرنسية مثل، زيد الدين زيدان وأرسين فينجر وجيرو، بالإضافة إلى هازارد ودروجبا.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد أعلن ضم كيليان مبابي قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

اقرأ أيضًا:

بينهم منافسي مصر.. لماذا يخوض العديد من المنتخبات الأفريقية مبارياتهم خارج الأرض دائما؟

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا