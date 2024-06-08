كيف علق زيدان على انتقال مبابي إلى ريال مدريد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أبدى مدرب ريال مدريد الأسبق، زين الدين زيدان، رأيه في صفقة انتقال المهاجم الفرنسي كيليان مبابي إلى النادي الملكي.

وقال زيدان في جزء من فيلم وثائقي عرضته شبكة "telefoot" الفرنسية: "كيليان مبابي سيصنع التاريخ هنا في ريال مدريد، وأنا واثق أنه سيتخطى الجميع وسيفاجئنا خلال الفترة المقبلة".

وقامت شبكة "telefoot" بإنتاج فيلم وثائقي عن كيليان مبابي بداية من رغبة ريال مدريد في ضمه إلى أن نجح النادي في ذلك، بتواجد عدد من الأساطير الفرنسية مثل، زيد الدين زيدان وأرسين فينجر وجيرو، بالإضافة إلى هازارد ودروجبا.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد أعلن ضم كيليان مبابي قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

اقرأ أيضًا:

بينهم منافسي مصر.. لماذا يخوض العديد من المنتخبات الأفريقية مبارياتهم خارج الأرض دائما؟