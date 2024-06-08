"القصة مازالت مستمرة".. ليستر سيتي يعلن تمديد عقد فاردي.. واللاعب يُعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
أعلن نادي ليستر سيتي تمديد عقد مهاجمه المخضرم جايمي فاردي لمدة موسم آخر ليستمر حتى نهاية موسم 2024/2025.
ومن جانبه قال اللاعب صاحب 37 عامًا في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه اليوم الجمعة:"سعيد بما حققته في الموسم الماضي والعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ـ البريميرليج ـ، ولكن مازال لدي المزيد لأقدمه في المستقبل".
وأشار المهاجم الدولي إلى أنه يعتني بنفسه جيدًا ويرى أن العمر مجرد رقم لذا فأنه يشعر بأنه على ما يرام، مضيفًا:"سأستمر حتى تقول قدمي لقد انتهى الأمر وسيأتي هذا اليوم ولكن ليس الآن".
وأتم فاردي تصريحاته بقوله:"نتطلع إلى موسم آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز ونرى ما يمكننا القيام به، أنه أفضل دوري في العالم، هذا هو المكان الذي تريد أن تلعب فيه كرة القدم".
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