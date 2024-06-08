مصدر يكشف لمصراوي حقيقة العرض القطري لـ "هدف الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث مصدر عن حقيقة العرض الذي وصل من نادي الغرافة القطري للاتحاد السكندري لضم مهاجمه مابولولو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال المصدر المسؤول بالاتحاد السكندري، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة:"لا يوجد أي عروض رسمية لمابولولو ونادي الغرافة لم يتواصل معنا".

وارتبط اسم مابولولو خلال الفترات الماضية بالنادي الأهلي ورغبة الأخير في ضمه لحل أزمة الخط الهجومي لفريقه.

وشارك المهاجم الدولي صاحب الـ 32 عاماً مع الاتحاد السكندري خلال الموسم الجاري 2023/2024 في 19 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع هدفين خلال 1697 دقيقة لعب.

اقرأ أيضَا:

الاتحاد يحسم المباراة الأولى بالنهائي بالفوز على الأهلي بدوري السلة

من هو محمود الشناوي حارس مرمى الزمالك في ودية البنك الأهلي؟