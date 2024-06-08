موعد المباراة المقبلة للاتحاد والأهلي في نهائي دوري السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حسم الاتحاد السكندري نتيجة المباراة الأولى من نهائي دوري السوبر لكرة السلة بنظام (Best Of 5) بالفوز على الأهلي بنتيجة 71-69 خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة.

ويفوز بلقب الدوري من يحسم ثلاث مواجهات من أصل 5 لصالحه.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في المباراة الثانية مساء يوم الأحد المقبل الموافق 9 يونيو على الصالة المغطاة رقم (1) باستاد القاهرة. على أن تُقام المباراة الثالثة يوم الثلاثاء 11 والرابعة يوم الخميس 13 والخامسة حال الحاجة لها يوم الجمعة الموافق 14 يونيو.

وكان فريق الأهلي قد تأهل إلى دور النهائي على حساب الزمالك فيما تأهل فريق الاتحاد على حساب نظيره سبورتنج.

يذكر أن الأهلي هو صاحب آخر نسخة من لقب بطولة دوري كرة السلة.



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