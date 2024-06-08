بعد اقتراب تأهل مصر.. تعرف على نظام كأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز منتخب مصر على نظيره بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 أمس الخميس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبهذا الفوز عزز منتخب مصر صدارته للمجموعة برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة، عقب الفوز على سيراليون وجيبوتي وبوركينا فاسو، والاقتراب من التأهل لكأس العالم 2026.

وعلى هامش تصفيات كأس العالم، نعرض لكم نظام بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

نظام كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن نظام جديد سيتم استخدامه لأول مرة، في مونديال الذي ستحتضنه 3 دول لأول مرة.

وسيشارك في كأس العالم 48 منتخبا، يقسمون على 12 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، بزيادة 4 مجموعات عن النسخة الماضية في قطر 2022.

وسيتأهل من كل مجموعة صاحب المركز الأول الثاني، بجانب تأهل الـ 8 منتخبات الأفضل الذين احتلوا المركز الثالث (حسب النقاط).

وسيودع البطولة أسوأ 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، بجانب المنتخبات الـ12

الذين احتلوا المركز الأخير بمجموعتهم.

ومن ثم يبدأ دور الـ32 منتخبا بالنظام المتعارف عليه وهو خروج المغلوب والذي سيؤدي إلى دور الـ16، مرورا بـ ثمن النهائي ونصف النهائي وصولا إلى النهائي.

موعد كأس العالم 2026

ستلعب هذه النسخة من كأس العالم في الفترة بين شهري يونيو ويوليو، حيث ستنطلق المسابقة في 11 يونيو، فيما تختتم في 19 يوليو 2026.

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