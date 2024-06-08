ميسي يقود المنتخب الأولمبي للفوز وديًا على كوت ديفوار (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قاد مصطفى سعد "ميسي" المنتخب الوطني الأولمبي للفوز بهدف نظيف على نظيره كوت ديفوار خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.

وتأتي هذه المباراة الودية ضمن تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبين في ودية ثانية يوم الثلاثاء بختام معسكر المنتخب الأولمبي المغلق الذي بدأه أول يونيو الجاري .

وكانت قرعة الأولمبياد قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات: إسبانيا، أوزبكستان والدومينيكان.

اقرأ أيضاً:

مصدر يكشف لمصراوي حقيقة العرض القطري لـ "هدف الأهلي"

نتائج مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 اليوم