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ميسي يقود المنتخب الأولمبي للفوز وديًا على كوت ديفوار (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قاد مصطفى سعد "" المنتخب الوطني الأولمبي للفوز بهدف نظيف على نظيره كوت ديفوار خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.

وتأتي هذه المباراة الودية ضمن تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبين في ودية ثانية يوم الثلاثاء بختام معسكر المنتخب الأولمبي المغلق الذي بدأه أول يونيو الجاري .

وكانت قرعة الأولمبياد قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات: إسبانيا، أوزبكستان والدومينيكان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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