بينهم حسام حسن.. ماذا قدم المدربون الجدد في أول لقاء بتصفيات أفريقيا لكأس العالم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

طرأت العديد من التغيرات على منصب المدير الفني للمنتخبات الأفريقية بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث اضطر ستة مدربين للمغادرة من بين المنتخبات الأربع والعشرين، مما فتح المجال أمام مدربين جدد.

حسام حسن مع مصر

تولى حسام حسن تدريب الفراعنة خلفا للبرتغالي روي فيتوريا الذي قاد مصر للخروج من دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية على يد الكونغو الديمقراطية.

وفي أول لقاء لحسام حسن، عزز صدارة منتخب مصر للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، عقب الفوز على بوركينا فاسو بنتيجة 2-1.

العميد يفسد بداية براما تراوري

تعرض منتخب بوركينافاسو لتغييرات هو الآخر على مستوى الطاقم الفني، حيث رحل هوبيرت فيلود، وتم تعيين براما تراوري بدلا منه.

وفشل المدرب الجديد في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفراعنة بقيادة حسام حسن والخسارة بهدفين مقابل هدف.

نتيجة سلبية للمدرب المساعد الأسبق لنادي فولهام

واجه منتخب غينيا بيساو بقيادة المدرب، لويس بوا مورتي، المدرب المساعد الأسبق لنادي فولهام، الذي خلف باسيرو كاندي، نظيره أثيوبيا.

وفي أول قيادة فنية للمدير الفني لويس بوا مورتي مع غينيا بيساو، تعادل سلبيا مع أثيوبيا.

مدرب النجوم السوداء

تولى المدرب أوتو أدو القيادة الفنية لغانا، عقب إقالة كريس هويتون، في شهر يناير.

واستطاع أوتو أدو نجم غانا الأسبق والمدرب الحالي في الفوز على مالي في آخر الدقائق بهدف جوردان أيو.

بداية صعبة لبطل دوري أبطال أوروبا

على الرغم من الوصول إلى نهائي دوري أمم أفريقيا، إلا أن نيجيريا اعتبرت التغيير ضروريا لإعادة تنشيط آمالها للتأهل إلى كأس العالم 2026، لذلك تولى فينيدي جورج القيادة الفنية بدلا منه جوزي بيسيرو.

وتعادل الحاصل على لقب دوري أبطال أوروبا مع أياكس كلاعب، مع منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 1-1.

فوز أول لبطل دوري أمم أفريقيا 2023

تولى إيمرس فاي القيادة الفنية لمنتخب كوت ديفوار بعد تأزم موقف الفيلة في الصعود من دور المجموعات بدوري أمم أفريقيا، واستقالة جان لوي جاسي.

ومنذ تولي إيمرس فاي وتغير أداء منتخب كوت ديفوار تماما، حيث تحقق الصعب وصعدوا من دور المجموعات، والفوز على السنغال في دور الـ16، وتخطي دور ربع النهائي على حساب مالي، والوصول إلى النهائي بعد تخطي الكونغو الديمقراطية، والحصول على اللقب ضد نيجيريا.

واستطاع إيمرس فاي الفوز في أول مباراة له مع منتخب الفيلة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، ضد الجابون بهدف نظيف.

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