المنتخب المغربي يفوز بثنائية على زامبيا ويعزز صدارة مجموعته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف على نظيره زامبيا خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقدم منتخب المغرب بهدف مبكر بعد مرور 6 دقائق من ركلة جزاء سددها لاعبه حكيم زياش ثم أضاف زميله إلياس بن صغير الهدف الثاني بالدقيقة 67، فيما قلص إدوارد شيلوفيا النتيجة بهدف لزامبيا بالدقيقة 80.

الفوز رفع رصيد منتخب المغرب إلى النقطة 6 متصدراً جدول ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن منتخب زامبيا الوصيف والنيجر صاحب المركز الثالث وتنزانيا صاحب المركز الرابع.

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