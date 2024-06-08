تصفيات كأس العالم أفريقيا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تختتم اليوم السبت 8 يونيو 2024، مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بجانب عدد من المواجهات الأوروبية الودية الدولية.

ويسعى منتخب الكاميرون للفوز على الرأس الأخضر وتصدر المجموعة الرابعة، بينما تستعد أسبانيا لبطولة يورو 2024 بمواجهة إيرلندا الشمالية.

التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

الكاميرون ضد الرأس الأخضر - 4 عصرا - ssc

جامبيا ضد سيشيل - 7 مساء - ssc

مباريات أوروبية ودية دولية

سويسرا ضد النمسا - 7 مساء - beIN SPORTS 5

السويد ضد صربيا - 7 مساء - beIN SPORTS 2

البرتغال ضد كرواتيا - 7.45 مساء -beIN SPORTS 1

النرويج ضد الدنمارك - 8.30 مساء - beIN SPORTS 4

بلجيكا ضد لوكسمبورج - 9 مساء - beIN SPORTS 3

أسبانيا ضد إيرلندا الشمالية - 10.30 مساء - beIN SPORTS 1

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