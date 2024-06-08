شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يفتح الباب أمام رحيل البلعوطى فى الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو نادى إنبى الباب أمام رحيل عبد العزيز البلعوطى حارس مرمى الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعدما ابتعد اللاعب عن المشاركة في مباريات الفريق البترولى خلال الفترة الأخيرة.

وبات عبد العزيز البلعوطى على أعتاب الرحيل عن الفريق البترولى في الانتقالات الصيفية المقبلة، لرغبته في المشاركة بالمباريات، والعودة إلى التألق مرة أخرى، وحتى لا يؤثر هذا الأمر على مستواه الفني والبدنى.

ويفاضل البلعوطى بين العديد من العروض في الفترة الحالية، لكنه لم يحسم وجهته بشكل نهائي خاصة أن حارس إنبى يرغب في التواجد مع فريق بالموسم الجديد يضمن له العودة للمشاركة بصفة أساسية لاستعادة مستواه المعهود.

وتعد مباراة الاتحاد السكندرى وأقيمت ضمن منافسات الجولة 15 آخر مباراة شارك فيها البلعوطى أساسياً، وبعد ذلك استبعده سيد ياسين المدير الفنى من قائمة الفريق البترولى أمام الجونة والبلدية والأهلى،قبل أن يعيده لدكة البدلاء في لقاء الطلائع ثم عاد لاستبعاده مرة أخرى.