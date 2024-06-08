شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يعلن ظهوره ضيفا دائما فى برنامج الهدف مع إبراهيم عبد الجواد على أون سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، ظهوره كضيف دائم في حلقة أسبوعيًا ببرنامج الهدف الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم عبد الجواد عبر شاشة "أون تايم سبورت 2"، بداية من شهر يوليو.

وأعرب ميدو عن سعادته بالانضمام لشبكة قنوات أون تايم سبورتس، وأسرة برنامج الهدف، والعمل مع منظومة محترفة في مجال العمل الرياضي، متمنيًا أن يصبح إضافة قوية.

أوضح أحمد حسام ميدو أنه يعد الجمهور أن يقدم وجبة دسمة في كرة القدم، متمنيًا من اللاعبين والمدربين تقديم مادة جيدة تساعد في الحديث الجيد في مجال كرة القدم.

وتحدث ميدو عن مواجهة منتخب مصر وبوركينا فاسو التى أقيمت أمس الخميس، موجهًا الشكر لمحمود حسن تريزيجيه، على الهدفين وأدائه المميز مع الفراعنة، لافتًا إلى أنه لاعب كبير جدًا وأكثر اللاعبين تأثيرًا مع المنتخب.

وأشاد أحمد حسام بمجموعة من اللاعبين الذين شاركوا مع المنتخب الأولمبى فى مواجهة كوت ديفوارمثل إياد العسقلانى، ومحمود صابر، وعمر فايق وعمر الساعى، واعدًا عمر الساعى إنه سيمنحه 200 ألف جنيه مكافآة حال تسجيله 10 أهداف مع فريق الإسماعيلى فى الدورى هذا الموسم.

وعن الثلاث لاعبين المرشحين من وجهة نظره للانضمام للمنتخب الأولمبى فى الأولمبياد، هم محمد الشناوى حارس المرمى، ومصطفى محمد، ومحمد صلاح إذا كان متاحًا وقتها، أو يكون تريزيجيه بديله.