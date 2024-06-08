شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه النصر الليبى وديا الاثنين المقبل استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة محمود جابر الاتفاق مع مسئولي فريق النصر الليبي -متصدر المجموعة الأولى والمتأهل للدورة السداسية لتحديد بطل الدوري- على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر الاثنين المقبل على استاد الكلية الحربية بالقاهرة.

تأتي تلك المباراة ضمن استعدادات المصري البورسعيدى لمباراته بالجولة السادسة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك، والمقرر إقامتها في السابعة مساء الاثنين الموافق السابع عشر من يونيو الجاري على استاد برج العرب.

وتأكد غياب ميدو جابر، صانع ألعاب النادي المصري، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الزمالك، بعد تعرضه للطرد في مباراة المصري ومودرن فيوتشر الماضية، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وكان المصري قد قدم التماساً إلى اتحاد الكرة لرفع الإيقاف عن اللاعب، غير أن الجبلاية رفضت إلتماس النادي البورسعيدي.

ويحتل النادى المصرى المركز الثانى فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.