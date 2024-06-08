شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى أنهى صفقتين وهذا موقف الأجانب والراحلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى توصل لاتفاق شبه كامل مع صفقتين مع أنديتهم واللاعبين، لتدعيم صفوفه فى الموسم المقبل استعدادا للبطولة وكأس العالم للأندية.

وقال أحمد شوبير خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الأهلى توصل لاتفاق شبه كامل مع الجزائرى زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة صاحب الـ25 سنة وسيتم إنهاء كل شىء".

وأضاف أحمد شوبير: "كما نجح الأهلى فى التوصل لاتفاق مع يوسف أيمن مدافع يحمل الجنسيتين القطرية والمصرية وعند قيده فى قائمة الأهلى الموسم المقبل سيكون لاعبا مصريا ولن يأخذ مكانا من الأجانب".

وتابع شوبير: "بالنسبة للمغربى يحيى عطية الله الأهلى يواجه مشكلة وهى أن اللاعب لديه وكيلان، فالأهلى يتحدث مع أحدهما وتقريبا أنهى كل شيء ولكن يتبقى الوكيل الثانى، واللاعب مرحب جدا بالانتقال إلى الأهلى ليكون خليفة على معلول".

وأوضح شوبير: "دخول زين الدين بلعيد ويحيى عطية الله يجبر الأهلى على تخفيض الأجانب، فالفرنسى موديست سيرحل عن الأهلى آخر الشهر ولو حابب يكمل لنهاية الموسم كولر والأهلى مرحبين لكن لو مش عاوز أو جاله عرض بالسلامة".

وتابع: "على معلول قد يرفع اسمه من القائمة فى الدور الأول حسب تحديد مدة غيابه وعند الشفاء سيتم قيده لكن لا بد من إيجاد بديل، كريستو مفيش قناعة من كولر والموسم المقبل سيتم احتسابه من الأجانب، فالمباريات المقبلة لو خد فيها قد يغير وجهة نظر كولر، ولا يزال موضوع عودة أحمد القندوسى غير واضح سواء بالعودة أو رحيله".

وأضاف: "المؤكد استمراره مع الأهلى هما رضا سليم وبيرسى تاو، أما أليو ديانج إذا جاء له عرض مناسب هيمشى مفيش هيستمر، وعلشان محدش يقول كولر هيمشى ولا لأ، فكولر جدد 3 مواسم منها الموسم ده، يبقى باقى الموسم ده وموسمين مقبلين".