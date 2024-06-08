موعد مباراة الأهلى القادمة أمام فاركو بالدوري المصري والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراة ودية اليوم السبت، أمام فريق النجوم ضمن استعدادات المارد الأحمر لمباراة فاركو المقرر لها الجمعة المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

ويمنح مارسيل كولر المدير الفني للاعبي الفريق في ودية اليوم اللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابة من أجل تجهيزهم للأرتباطات المقبلة.

وحصل لاعبو الاهلى على راحة سلبية بعد الفوز على الترجى التونسى بهدف دون رد ليتوج المارد الأحمر بطلا لدوري أبطال افريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه وذلك في اللقاء الذى أقيم على ستاد القاهرة الدولى.

وتعد مباراة الاهلى وفاركو مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام فاركو بالدوري المصري

ويستعد الاهلى لمواجهة فاركو في السابعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الاهلى وفاركو بالدوري المصري

يحتل الاهلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.

أخر ظهور للأهلى وفاركو في الدوري

وحقق الاهلى الفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما تعادل فاركو مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وفاركو فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية

أجندة مباريات الاهلى