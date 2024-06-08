عبدالناصر زيدان: الأهلي حسم صفقة "بلعيد" وسيتواجد في هذا التوقيت

ياسر رشاد - القاهرة - حسم مسؤولو النادي الأهلي الاتفاق مع اللاعب الدولي الجزائري زين الدين بلعيد، من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال عبدالناصر زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن النادي الأهلي أنهى اتفاقه بالفعل مع اللاعب على راتبه وكافة تفاصيل العقود، حيث سيستخدم النادي الأهلي بند الشرط الجزائي في عقد اللاعب، نظرًا لمماطلة النادي الجزائري في التفاصيل المادية.

وأكمل، وصل قيمة التعاقد مع اللاعب إلى مليون دولار للاستغناء عن المدافع الجزائري، وهو ما أزعج مسؤولي الأحمر، لذلك قرر اللاعب تفعيل بند الشرط الجزائي والذي تعد قيمته 750 ألف دولار بسبب تعنت مسؤولي نادي اتحاد العاصمة.

وأضاف، أن اللاعب سيصل القاهرة بعد أيام من انتهاء معسكر منتخب الجزائر استعدادا لمنافسات تصفيات كأس العالم، للتوقيع على العقود والحصول على مقدم التعاقد، وإجراء الفحوصات الطبية تمهيدًا لانتقاله للنادي الأهلي.