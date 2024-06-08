صراع إنجليزي على ضم نجم الاتحاد السعودي

كشف تقرير صحفي، عن صراع إنجليزي للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد موقع “TeamTALK” الإنجليزي أن محترف نادي الاتحاد السعودي، جواو فيليبي جوتا، يحظى باهتمام من جانب ناديي وست هام يونايتد وتوتنهام، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت إلى أن إدارة نادي الاتحاد السعودي لن تمانع في رحيل الجناح البرتغالي جواو فيليبي جوتا، خلال فترة انتقالات الصيف القادم.

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ويأتي اهتمام توتنهام بضم جوتا، بسبب أن اللاعب لعب تحت قيادة مدرب السبيرز الحالي، الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، وذلك عندما كان لاعبًا في صفوف سلتيك الإسكتلندي،

وكان جوتا قد انضم إلى صفوف الاتحاد السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2023، قادمًا من سلتيك، إلا أنه لم يقدم المأمول منه.

وشارك جوتا في 25 مباراة مع العميد السعودي، في جميع المسابقات، سجل خلالهم 5 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.