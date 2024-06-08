ترتيب مجموعات إفريقيا في تصفيات كأس العالم 2026 بعد نهاية مباريات الجمعة

نقدم لكم ترتيب مجموعات إفريقيا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعد انتهاء مباريات الجمعة الموافق 7 يونيو.
وجاءت نتائج مباريات الجمعة 7-6-2024 من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 على النحو التالي:
موزمبيق 2-1 الصومال
زيمبابوي 0-2 ليسوتو
كينيا 1-1 بوروندي
أوغندا 1-0 بتسوانا
مدغشقر 2-1 جزر القمر
أنجولا 1-0 إسواتيني
نيجيريا 1-1 جنوب إفريقيا
المغرب 2-1 زامبيا
كوت ديفوار 1-0 الجابون
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ترتيب المجموعات في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026
المجموعة الأولى
1- منتخب مصر 9 نقاط
2- غينيا بيساو 5
3-بوركينا فاسو 4
4- سيراليون 4
5- إثيوبيا 2
6- جيبوتي بدون نقاط
المجموعة الثانية
1-السودان – 7 نقاط
2- السنغال – 5
3- الكونغو الديمقراطية – 4 .
4- توجو – 3.
5- جنوب السودان – 2.
6- موريتانيا – 1.
المجموعة الثالثة
1- ليسوتو 5
2- رواندا – 4 نقاط.
3- بنين 4
4-جنوب إفريقيا – 4
5- نيجيريا – 3
6- زيمبابوي – 2
المجموعة الرابعة
1- ليبيا – 7 نقاط
2- أنجولا – 5 نقاط
3- الكاميرون – 4
4- الرأس الأخضر– 4
5- موريشيوس – 1
6- إيسواتيني – بدون نقاط
المجموعة الخامسة
1- المغرب – 6 نقاط
2- زامبيا – 3
3- النيجر – 3
4- تنزانيا – 3
5- الكونغو – بدون نقاط
6- إريتريا – منسحب
المجموعة السادسة
1- كوت ديفوار – 9 نقاط
2- الجابون – 6
3- كينيا – 4
4- بوروندي – 4
5- جامبيا – بدون نقاط.
6- سيشل – بدون نقاط.
المجموعة السابعة
1- الجزائر – 6 نقاط.
2- غينيا – 6
3- أوغندا -6
4- موزمبيق -6
5- بوتسوانا- 3
6- الصومال – 0.
المجموعة الثامنة
1- منتخب تونس – 9 نقاط
2- ناميبيا -7
3- مالاوي – 6
4- ليبيريا – 4
5- غينيا الاستوائية – 0
6- ساو توميه وبريسنت – 0
المجموعة التاسعة
1- مدغشقر – 6 نقاط
2- جزر القمر -6
3- غانا -6
4-مالي -4
5- إفريقيا الوسطى -4
6- تشاد بدون نقاط.