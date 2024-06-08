ترتيب مجموعات إفريقيا في تصفيات كأس العالم 2026 بعد نهاية مباريات الجمعة

نقدم لكم ترتيب مجموعات إفريقيا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعد انتهاء مباريات الجمعة الموافق 7 يونيو.

وجاءت نتائج مباريات الجمعة 7-6-2024 من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 على النحو التالي:

موزمبيق 2-1 الصومال

زيمبابوي 0-2 ليسوتو

كينيا 1-1 بوروندي

أوغندا 1-0 بتسوانا

مدغشقر 2-1 جزر القمر

أنجولا 1-0 إسواتيني

نيجيريا 1-1 جنوب إفريقيا

المغرب 2-1 زامبيا

كوت ديفوار 1-0 الجابون

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ترتيب المجموعات في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

المجموعة الأولى

1- منتخب مصر 9 نقاط

2- غينيا بيساو 5

3-بوركينا فاسو 4

4- سيراليون 4

5- إثيوبيا 2

6- جيبوتي بدون نقاط

المجموعة الثانية

1-السودان – 7 نقاط

2- السنغال – 5

3- الكونغو الديمقراطية – 4 .

4- توجو – 3.

5- جنوب السودان – 2.

6- موريتانيا – 1.

المجموعة الثالثة

1- ليسوتو 5

2- رواندا – 4 نقاط.

3- بنين 4

4-جنوب إفريقيا – 4

5- نيجيريا – 3

6- زيمبابوي – 2

المجموعة الرابعة

1- ليبيا – 7 نقاط

2- أنجولا – 5 نقاط

3- الكاميرون – 4

4- الرأس الأخضر– 4

5- موريشيوس – 1

6- إيسواتيني – بدون نقاط

المجموعة الخامسة

1- المغرب – 6 نقاط

2- زامبيا – 3

3- النيجر – 3

4- تنزانيا – 3

5- الكونغو – بدون نقاط

6- إريتريا – منسحب

المجموعة السادسة

1- كوت ديفوار – 9 نقاط

2- الجابون – 6

3- كينيا – 4

4- بوروندي – 4

5- جامبيا – بدون نقاط.

6- سيشل – بدون نقاط.

المجموعة السابعة

1- الجزائر – 6 نقاط.

2- غينيا – 6

3- أوغندا -6

4- موزمبيق -6

5- بوتسوانا- 3

6- الصومال – 0.

المجموعة الثامنة

1- منتخب تونس – 9 نقاط

2- ناميبيا -7

3- مالاوي – 6

4- ليبيريا – 4

5- غينيا الاستوائية – 0

6- ساو توميه وبريسنت – 0

المجموعة التاسعة

1- مدغشقر – 6 نقاط

2- جزر القمر -6

3- غانا -6

4-مالي -4

5- إفريقيا الوسطى -4

6- تشاد بدون نقاط.