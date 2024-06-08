إبراهيم حسن يكشف كواليس حديثه مع إمام عاشور بعد لقطته "المثيرة للجدل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، كواليس الحديث الذي دار بينه وبين لاعب فريق الأهلي والمنتخب إمام عاشور بعد لقطته المثيرة للجدل خلال مباراة بوركينا فاسو التي فسرها البعض بعدم رغبته في السلام على مدرب المنتخب طارق سليمان.

وفاز منتخب مصر على نظيره بوركينا فاسو بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أول أمس الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال حسن، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس مساء الجمعة:"عقدت لجسة مع إمام عاشور لسؤاله بخصوص رفضه مصافحة طارق سليمان مدرب المنتخب ونيته لم تكن الإساءة وأكد أنه لم يكن يقصد تجاهل مصافحته".

وأتم مدير منتخب مصر تصريحاته بالتنويه إلى أن إمام عاشور عانى من إجهاد بسيط خلال مباراة بوركينا فاسو ولكن لن يعيقه عن المشاركة مع أمام غينيا بيساو.

ويحل منتخب مصر عند السابعة من مساء يوم الإثنين الموافق 10 يونيو ضيفًا على نظيره غينيا بيساو ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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