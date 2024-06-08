شكرا لقرائتكم خبر عن المهدى سليمان حارس زعيم الثغر يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"37" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المهدي سليمان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم الاتحاد السكندري والمنتخب الوطنى، اليوم السبت بعيد ميلاده رقم 37، حيث ولد في 8 يونيوعام 1987، وبدأ مسيرته الكروية بقطاع الناشئين بنادي إنبي وتنقل بين عدة أندية قبل الاستقرار حالياً في صفوف زعيم الثغر.

من نادي إنبي بدأت مسيرة المهدي سليمان الكروية، قبل أن ينتقل إلى المقاولون العرب في تجربة قصيرة ومنها عاد إلى الفريق البترولي مجدداً ليلتحق بنادي بتروجت، ثم المحلة، قبل أن يرحل إلى فريق سموحة حيث سطع نجمه مع الفريق السكندري وجذب أنظار مسئولو بيراميدز.

فى الميركاتو الصيفي عام 2018، انضم المهدي سليمان إلى فريق بيراميدز واستطاع أن يثبت أقدامه بالتشكيل الأساسي للفريق بعد منافسة شرسة مع أحمد الشناوي، حارس مرمى الزمالك السابق.

ويعد المهدي سليمان من حراس المرمى المميزين في مصر ولكنه ابتعد عن المشاركة في بيراميدز لصالح شريف إكرامي القادم من الاهلى ليقرر الرحيل للاتحاد السكندري لمدة ثلاثة مواسم في 2022.