منتخب مصر يستعيد جهود محمد حمدى أمام غينيا بيساو

القاهرة - سامية سيد - يستعيد منتخب مصر جهود محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز في مباراة غينيا بيساو بعد انتهاء الإيقاف لحصوله على انذارين لتنتهي أزمة الظهير الأيسر في المنتخب في ظل إصابة أحمد فتوح.

وتغادر بعثة منتخب مصر إلى غينيا بيساو، اليوم السبت، استعدادا لمواجهتها بعد غد الأثنين في إطار الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وفاز المنتخب الوطني علي نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من التصفيات التي أقيمت مساء أمس الأول ، الخميس ، ويسعى الفراعنة للفوز في اللقاء المقبل لمواصلة اعتلاء صدارة المجموعة والاقتراب من حلم كأس العالم وتقام مباراة منتخب مصر القادمة أمام غينيا بيساو ملعب استاد "24 سبتمبر"، في تمام السابعة مساء الاثنين، بتوقيت القاهرة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.