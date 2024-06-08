شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يستعيد جهود محمد حمدى أمام غينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعيد منتخب مصر جهود محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز في مباراة غينيا بيساو بعد انتهاء الإيقاف لحصوله على انذارين لتنتهي أزمة الظهير الأيسر في المنتخب في ظل إصابة أحمد فتوح.
ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.
وتضم قائمة منتخب مصر 26 لاعبا هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.
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