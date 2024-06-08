الامارات | مدرب إسبانيا يصدم جمهور برشلونة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استبعد المدرب لويس دي لا فوينتي قلب دفاع برشلونة الشاب باو كوبارسي من القائمة النهائية التي أعلنها الجمعة للمشاركة في كأس أوروبا 2024 لكرة القدم.

وانسحبت الاستبعادات أيضاً على لاعبي وسط أتلتيكو مدريد وجيرونا، ماركوس يورنتي وأليكس غارسيا.

واختار دي لا فوينتي 29 لاعباً في قائمته الأولية التي كشفها في مايو قبل تقليصها إلى 26 لاعباً للمشاركة في كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا بدءاً من 14 يونيو حتى 14 يوليو.

ولمع نجم كوبارسي (17 عاماً) في النصف الثاني من الموسم مع برشلونة، وخاض مباراته الدولية الأولى بمواجهة كولومبيا ودياً في مارس الماضي.

في المقابل، بقي زميله في النادي الكاتالوني، الجناح الشاب يامين جمال (16 عاماً) في القائمة إلى جانب زميله الآخر لاعب الوسط فيرمين لوبيس.

وستلعب إسبانيا مباراة ودية ثانية مع إيرلندا الشمالية اليوم، قبل سبعة أيام من مواجهة كرواتيا في مستهل مشوارها في المجموعة الثانية التي تضم إيطاليا وألبانيا أيضاً.