الامارات | قاسم: إنجازات سلة النصر الموسم الحالي ثمرة عمل 9 سنوات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر مشرف كرة السلة في النادي قاسم محمد، أن إنجازات «العميد» في الموسم الحالي، والظفر بكأس نائب رئيس الدولة وكأس الإمارات، بجانب الحلول وصيفاً في بطولة الدوري، يعتبر ثمرة عمل امتدت لتسع سنوات، ضمن استراتيجية واضحة هدفت إلى إعادة بناء فريق متجدد.

وقال قاسم لـ«الإمارات اليوم»: «إن الاستراتيجية التي اعتمدتها إدارة النادي منذ تسع سنوات، وارتكزت على صقل المواهب، وإعادة بناء فريق متجدد، أتت بثمارها الواضحة منذ الموسم الماضي، قبل أن يواصل الفريق في موسمه الحالي جني الثمار، بحصده للمرة الأولى لقبين من أصل البطولات الثلاث في موسم واحد، بتتويج (سلة العميد) بكأس نائب رئيس الدولة، ثم كأس الإمارات».

وأوضح: «أظهر الفريق الموسم الماضي هويته المتجددة، من خلال مواهب شابة استطاعت سريعاً شق طريقها، ليس على صعيد سلة النصر فحسب، بل في رفد المنتخب الأول بدماء شابة قادرة على تشكيل الإضافة المطلوبة، ليواصل لاعبونا في 2023-2024، تقديم موسم استثنائي، بالمنافسة بقوة على الدوري، وكنا قريبين من اللقب قبل الحلول بالمركز الثاني خلف شباب الأهلي، وأتبعت سريعاً بإظهار عناصر الفريق هويتهم الحقيقية، بالتتويج أمام الفريق نفسه بلقبي الكأس».

وأكد قاسم أن الاستقرار الفني سيكون إحدى الركائز الأساسية للفريق في الموسم المقبل، وقال: «تم التجديد لكل عناصر الفريق بمن فيهم الجهاز الفني بقيادة المدرب المصري حسام الوكيل، الذي ارتبط بالنادي منذ عام 2017، قبل أن يحظى بفرصته في 2019 بقيادة الفريق لحصد لقب أول تاريخي في كأس رئيس الدولة رغم توليه المهمة بصورة طارئة، في محطة مهدت لاحقاً لتوليه رسمياً مهام تدريب الفريق الأول، في تجسيدٍ لمدى معرفته بلاعبينا والقدرة على توظيفهم بالشكل الأمثل، خاصة العناصر الشابة التي تدرجت في فرق المراحل السنية، وهو ما أكده الوكيل مجدداً في الموسم الحالي».

واختتم: «سنواصل العمل على الاستراتيجية ذاتها في السنوات المقبلة، بالدفع بالمواهب التي تزخر بها فرق مراحلنا السنية نحو الفريق الأول، خصوصاً أن فرق الصغار والأشبال والناشئين في (سلة العميد) تنافس بقوة على ألقاب مراحلها السنية، في استراتيجية تركز سنوياً على تقديم موهبة أو اثنتين من اللاعبين للفريق الأول، ضمن طموح الإعلان عن هوية الفريق البطل القادر في غضون السنوات الثلاث المقبلة على احتكار جميع الألقاب».