رد رسمي من الزمالك على مفاوضات بن شرقي

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة ما تم تداوله عن دخول القلعة البيضاء في مفاوضات مع أشرف بن شرقي لعودته مرة أخرى إلى الفريق.

ويلعب المغربي أشرف بن شرقي صاحب الـ 29 عامًا في الوقت الحالي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري، منذ انتقالات صيف 2023.

وكان أشرف بن شرقي قد رحل عن صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2022، وانضم إلى الجزيرة الإماراتي والتي انتقل منها إلى الريان القطري.

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وأوضح أحمد سليمان في تصريحات تليفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر، أن كل ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أشرف بن شرقي لا علاقة له بالزمالك.

جدير بالذكر أن هناك تقارير كشفت أن نادي الزمالك لم يتواصل حتى الآن مع أشرف بن شرقي، ولكن لاعبو الفريق تحدثوا معه من أجل إقناعه بالعودة وتخفيض عقده حتى يتناسب مع القدرة المادية للقلعة البيضاء.

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة.