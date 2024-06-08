شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يناقش ملف المعارين فى الزمالك مع جهازه المعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك ملف لاعبى الفريق المعارين إلى الأندية الأخري لبحث إمكانية عودتهم مع بداية الموسم الجديد،خاصة مع تألقهم وتقديمهم مستوى جيد نالوا به استحسان الجميع.

ويأتى على رأس اللاعبين المعارين الذين يرغب جوميز فى عودتهم حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة،الذى يتواجد على صدارة ترتيب هدافى الدورى حتى آلان فضلا عن أحمد محمود المعار إلى الجونة.

ويملك الزمالك 7 معارين إلى الأندية الأخرى وهم علي ياسر وعبد الله محمد (مودرن فيوتشر) - محمد طارق ( المصري البورسعيدى) - حمدي علاء ( سموحة ) – حسام أشرف (بلدية المحلة)- وأحمد محمود (الجونة).

في سياق مختلف يفتقد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز خدمات 5 لاعبين في مباراة سيراميكا المقبلة المقررة يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز،بسبب معاناتهم من الإصابة.

ويغيب عن الزمالك كلاً من محمد عبد الشافى،محمود حمدى الونش،أحمد حمدي بسبب إصابة الرباط الصليبى،بينما تأكد غياب أحمد فتوح بسبب معاناته من إصابة على مستوى الكاحل،ونفس الحال بالنسبة لمحمود عبد الرازق شيكابالا الذى يؤدى برنامجا تأهيلياً للتعافى من إصابة العضلة الأمامية.