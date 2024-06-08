ياسر رشاد - القاهرة - يرغب البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في الانتقال إلى دوري روشن، في ظل حرص العديد من أندية القمة للتعاقد مع اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت تقارير واردة من «Caught Offside»، أن مسؤولي الهلال والنصر والاتحاد، التقوا مع وكيل أعمال دي بروين، عقب ظهور اللاعب في تصريحات تلفزيونية، معبرًا عن رغبتة في خوض تجربة احتراف داخل المملكة العربية السعودية.

كم ستكلف صفقة دي بروين صندوق الاستثمارات العامة؟

وكشفت «Caught Offside»، أن صندوق الاستثمارات العامة، رصد 200 مليون يورو، من أجل التعاقد مع دي بروين؛ بالإضافة إلى النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الذي ارتبط اسمه بنادي الاتحاد.

وأبدى النصر رغبته في التعاقد مع برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلا أن الأمر بات صعبا، في ظل تمسك فريقه باستمراره، وهو ما جعل دي بروين خيارا متاحا بعد إمكانية انتقاله للدوري السعودي في الموسم المقبل.

انتقال دي بروين: ماذا قال فابريزيو رومانو؟

قال فابريزو روماني، الصحفي الإيطالي الموثوق، في تصريحات لـ «Caught Offside»، أن مايكل إيمينالو، المدير الرياضي، في رابطة الدوري السعودي، اتصل أيضًا بدي بروين، لذا سيكون من المهم الآن بالنسبة لمانشستر سيتي أن يسمع مباشرة من لاعبه حول خططه لهذا الصيف، على حد تعبيره.