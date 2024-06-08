تعرف على وجهة رومارينيو القادمة خلال فترة الانتقالات الصيفية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف ليوناردو أوليفيرا، وكيل أعمال البرازيلي رومارينيو، مهاجم الاتحاد السابق، عن وجهته القادمة بعد رحيله عن الفريق في الفترة الصيفية.

وأكد أوليفيرا في تصريحات صحفية، أن المهاجم البرازيلي مستمر في المملكة السعودية بنسبة 99 %، ولن يرحل عن دوري روشن السعودي.

وأوضح أوليفيرا في تصريحاته أن رومارينيو سينضم لفريق صاحب مشروع كبير في الدوري السعودي، وسيتم الإعلان خلال 48 ساعة القادمة عن كل شيء متعلق بمستقبل اللاعب.

وكانت تقارير إعلامية، قد كشفت عن اقتراب رومارينيو من الانتقال إلى صفوف نادي نيوم، في الموسم الجديد.

والجدير بالذكر أن مسؤولي الاتحاد قرروا رحيل البرازيلي رومارينيو عن صفوف العميد في الفترة الصيفية بعدما قضى بقميص الفريق 6 مواسم.

أرقام رومارينيو مع الاتحاد

أنضم رومارينيو إلى الاتحاد يوم 9 أغسطس 2018، وينتهي عقد اللاعب مع العميد في 30 يونيو 2024.

وشارك المهاجم البرازيلي مع العميد في 214 مباراة خلال المنافسات المختلفة بمجموع 17314 دقيقة، تمكن فيها من تسجيل 95 هدفًا، وساهم في صناعة 30 هدفًا، وتلقى 16 بطاقة صفراء، ولم يتلقى أي بطاقة حمراء في مسيرته مع الاتحاد.

وحصل مع الاتحاد على بطولة دوري روشن، كما توج ببطولة السوبر السعودي، وشارك في نسختين بكأس العالم للأندية.