موعد مباراة مصر أمام غينيا بيساو بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

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القاهرة - سامية سيد - يتوجه منتخب مصر اليوم السبت إلى غينيا بيساو استعدادا لمواجهة منتخبها الاثنين المقبل في إطار الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

والتقى المنتخب الوطني مع نظيره بوركينا فاسو في مباراة الجولة الثالثة من التصفيات، ونجح في الفوز بهدفين مقابل هدف كما يسعى الفراعنة للفوز في اللقاء المقبل لمواصلة اعتلاء صدارة المجموعة والاقتراب أكثر من حلم كأس العالم.

موعد مباراة مصر أمام غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب غينيا بيساو في السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد 24 سبتمبر، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

مشوار منتخب مصر وغينيا بيساو

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز خلال الجولتين الأولى والثانية بتصفيات المونديال، على حساب كل من جيبوتي في القاهرة بسداسية نظيفة، قبل الفوز على سيراليون بهدفين دون رد بالجولة الثانية والتي أقيمت خارج الديار قبل أن يفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف بالجولة الثالثة.



في المقابل يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني برصيد 7 نقاط، حيث استهل مشواره بالتعادل مع بوركينا فاسو (1-1)، ثم تغلب على جيبوتي (1-0) وتعادل مع إثيوبيا سلبيًا.

مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة للمونديال



ويقع منتخبا مصر وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب أثيوبيا، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

تاريخ مواجهات منتخب مصر وغينيا بيساو



خاض منتخب مصر 10 مباريات ضد منتخب غينيا بيساو، وحقق الفراعنة الفوز في 5 مُواجهات وحسم التعادل في 3 مباريات وفازت غينيا بيساو في مباراتين.



سجل لاعبوا منتخبنا الوطني 23 هدفَا في مرمي منتخب غينيا بيساو، واستقبلت شباكه 19 هدفًا.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026



وجاء ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل الجولة الرابعة على النحو التالي:



1 - منتخب مصر 9 نقاط.

2 - منتخب غينيا بيساو 5 نقاط

3 - منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط.

4 - منتخب سيراليون 4 نقاط

5 - منتخب إثيوبيا نقطتين.

6 - منتخب جيبوتي 0 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

وتُعَد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات تصفيات كأس العالم 2026، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد غينيا بيساو.