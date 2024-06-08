شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف عمرو السولية من المشاركة مع الأهلى أمام فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب عمرو السولية لاعب وسط الأهلي من العودة للمباريات الرسمية بعد تعافيه من الإصابة التي حرمته من مباريات الفريق الأخيرة أهمها مواجهتي الترجي التونسي في ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واشتكى السولية من إصابة في العضلة الخلفية خضع بسببها لبرنامج تأهيلي طوال الفترة الماضية وبات جاهزاً بنسبة كبيرة للمشاركة في المباريات المقبلة بداية من مواجهة فاركو الجمعة المقبلة بالدوري حسب تأكيدات الجهاز الطبي للفريق.

من ناحية أخرى، طالب النادي الأهلي من المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق إحضار عرض رسمي من أجل البت فيه ومناقشته مع نهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.

وارتبط اسم ديانج بالعديد من العروض الخليجية والأوروبية، أبرزها من الوكرة القطري، وقال مصدر في الأهلي إن النادي ينتظر وصول عرض رسمي من أجل البت فيه.

وقال المصدر إن الموافقة على احتراف ديانج خلال الموسم المقبل واردة حال وصول عرض رسمي ومناسب للاعب والنادي، خاصة أن الفريق بات يملك البديل، كما أن مستوى اللاعب المالي شهد تراجعا ملموسا خلال الفترة الماضية.