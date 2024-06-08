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الزمالك يحسم مصير عواد وصبحي وموقف جوميز من الصفقات الجديدة

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محمد صبحي - محمد عواد

محمد صبحي - محمد عواد

حسم أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مصير ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، محمد عواد ومحمد صبحي، خلال الفترة المقبلة.

وأشار سليمان في تصريحات تليفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر، مع الإعلامي إبراهيم فايق: “لا يوجد من هو أفضل من عواد وصبحي في مصر، وحسين لبيب رئيس سيجدد لهما العقود شخصيًا”.

وتابع: “لم نتحدث مع جوميز حتى الآن، عن احتباجاته من الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، والمدرب هو من سيختار صفقات الفريق للموسم المقبل وهو مستمر معنا”.

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وأضاف سليمان: “الزمالك على الأقل في الموسم الحالي لابد أن يتوج ببطولتين من الممتاز وكأس مصر والسوبر الإفريقي، ورغم الأزمة المالية، فإن مجلس الإدارة يحاول بقوة لحل كل الملفات وفى المقدمة أزمة القيد”.

واسترسل: “كان هناك تردد بشأن مستوى أحمد حمدي فى بداية التعاقد معه إلا أنه أثبت أنه صفقة ناجحة، وناصر ماهر سيكون الموسم القادم أفضل لاعب في مصر”.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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