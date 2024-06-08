نادٍ مفاجأة يطلب التعاقد مع ساديو ماني من النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود اهتمام من نادٍ مفاجاة بالتعاقد مع السنغالي ساديو ماني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

وأوضحت التقارير أن إدارة نادي القادسية السعودي، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن، تقدمت بعرض إلى ساديو ماني، من أجل ضمه خلال فترة انتقالات الصيف القادم.

وأكدت التقارير أن إدارة نادي النصر السعودي، تقوم بدراسة موقف اللاعب مع الجهاز الفني للفريق بقيادة لويس كاسترو، من أجل حسم مصيره.

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ويسعى نادي القادسية إلى إبرام صفقات قوية خلال فترة الميركاتو الصيفي القادم، من أجل المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.

وكان فريق القادسية قد صعد إلى دوري روشن السعودي، هذا الموسم، بعد أن توج بلقب دوري يلو في الموسم المنصرم.