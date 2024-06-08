شوبير يعلنها: رفع اسم معلول من قائمة الاهلي واقتراب حسم 3 صفقات وهذا موقف الأجانب

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن رفع اسم التونسي علي معلول، من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوبير في تصريحات عبر برنامجه التلفيزيوني، أن النادي الاهلي يُقدر علي معلول، بشدة، وأصبح قريبًا من تجديد عقده، إلا أنه سيتم رفع اسمه من القائمة اضطراريًا بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وشدد على أن الاهلي اقترب من حسم 3 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث أوضح أن القلعة الحمراء باتت قريبة من ضم المغربي يحيى عطية الله، في ظل وجود إعجاب شديد من جانب مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بإمكانيات ومستوى اللاعب.

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وأشار إلى أن الخلاف حاليًا في الصفقة بسبب الوكلاء، موضحًا أن الاهلي طلب التعاقد مع محمد كوناتيه، في منتصف الموسم، إلا أنه أصبح بعيدًا عن حسابات الاهلي.

وكشف أن الاهلي حسم اتفاقه مع زين الدين بلعيد بالإضافة إلى يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري.

وذكر شوبير، أن أنتوني موديست، سوف يرحل عن الاهلي في نهاية الموسم بشكل رسمي، وفي حال حصل على عرض سيتم الموافقة عليه، مشيرًا إلى أنه لا يملك عروض حاليًا.

وأضاف: “رضا سليم وبيرسي تاو، تأكد استمرارهما مع الفريق، وفي حال تلقى النادي عرضًا للحصول على خدمات أليو ديانج سيتم الموافقة على رحيله”.

واختتم: “الأزمة بين كريستو وأحمد قندوسي، وأتوقع أن يرحل كريستو عن صفوف القلعة الحمراء”.