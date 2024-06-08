شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحسم مصير إمام عاشور من المشاركة أمام غينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أمام عاشور لاعب المنتخب الوطني لاختبار طبي لتحديد موقفه من السفر بعد شكواه من إجهاد في العضلة الضامة في مباراة بوركينا فاسو ما أدى لاستبداله ومشاركة أكرم توفيق بدلا منه.

وغادر إمام عاشور مباراة بوركينا فاسو أول أمس ، الخميس، بالقاهرة التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين لهدف ، ويطمأن الجهاز الفني على اللاعب وموقفه من التدريبات الجماعية ومباراة غينيا بيساو المقرر لها الأثنين المقبل في تصفيات مونديال 2026.

ومن المقرر أن يحسم حسام حسن مدرب المنتخب مصير إمام عاشور من مباراة غينيا بيساو خلال الساعات المقبلة.

وتضم قائمة منتخب مصر 26 لاعبا هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.