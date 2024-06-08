شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحدد موقف 3 لاعبين من مباراة إنبى بالفحص الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد عبد السميع وعبد الرحمن الدح وحاتم سكر لاعبو الإسماعيلى للفحص الطبى بمعرفة هشام مصطفى طبيب الفريق بعد معاناتهم من الإصابة فى ودية المريخ السودانى.

وشارك الثلاثى فى ودية الاسماعيلى والمريخ السودانى التى خسرها الدراويش بهدف دون رد مساء الخميس قبل أن يتعرض محمد عبد السميع لتدخل قوى من لاعب المريخ فيما اشتكى حاتم سكر من ألم الكتف فيما شعر عبد الرحمن الدح بألم فى العضلة الخلفية.

ويحدد الفحص الطبى لثلاثى الاسماعيلى موقفهم من التدريبات الجماعية وكذلك مباراة انبى المقبلة بالدوري.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة انبى المقرر لها السابعة مساء الاثنين الموافق 17 يونيو الجاري على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الاسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه 29 هدف.

وشهد أخر ظهور للإسماعيلى بالدوري تعادل مع البنك الاهلى بهدفين لكل فريق فيما حقق الدراويش انتصاراً بهدفين مقابل هدف على فريق القناة في دور الـ"32" لبطولة كأس مصر