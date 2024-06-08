شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يغادر القاهرة اليوم لمواجهة غينيا بيساو فى تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتوجه بعثة منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن إلى غينيا بيساو، اليوم السبت، استعدادا لمواجهة منتخب بلادها بعد غد الأثنين في إطار الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.
بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع اثيوبيا سلبيا.
ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.
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