شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ"الخليج 365": أزمة القيد ما زالت قائمة والتفاوض مع بوطيب مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمسئول من ملف الغرامات الخارجية المستحقة على القلعة البيضاء، أن أزمة إيقاف القيد التى يعانى منها النادى الأبيض ما زالت قائمة ولم يتم حلها حتى آلان.

وكشف عمرو أدهم خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن محاولات التفاوض ما زالت جارية مع محامى المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الأسبق من أجل الوصول إلى حل مرضى معه يتناسب مع جميع الأطراف من أجل إسدال الستار على هذا الملف نهائياً.

وعرض الزمالك على محامى اللاعب المغربى جدولة المديونية المستحقة، والبالغة 2 مليون و400 ألف يورو، على 3 أقساط لإنهاء تلك الأزمة، كما يجهز مسئولو الأبيض، فى الوقت ذاته مستحقات روى أجواش مساعد البرتغالى فيريرا المدير الفنى السابق للزمالك لسدادها وإنهاء هذا الملف، والتفرغ لباقى الغرامات المستحقة على النادى.

كما يعكف مسئولو نادى الزمالك على التواصل مع البرتغالى جيمى باتشيكو، وتكثيف التفاوض معه للوصول إلى حل فى مستحقاته التى يطالب بها والتى تبلغ 450 ألف يورو، وتم مد الأجل فيها إلى 31 يوليو المقبل.

ويسعى مسئولو الزمالك للحصول على موافقة باتشيكو على تقسيط المبلغ، أوالتنازل عن جزء منه، قبل الموعد الذى أعلنته المحكمة الدولية بتأجيل الحكم في القضية الى يوم 31 يوليو المقبل، وبالتالي أصبح أمام الزمالك فرصة للانتهاء من هذه الأزمة خلال الفترة المقبلة.